В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Президент Южной Осетии поздравил Путина с Днем Конституции РФ

ЦХИНВАЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента России Владимира Путина с Днем Конституции РФ, сообщила пресс-служба главы республики.

Президент Южной Осетии поздравил Путина с Днем Конституции РФ
Фото: ТАССТАСС

"Многоуважаемый Владимир Владимирович! От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя лично направляю Вам искренние поздравления по случаю государственного праздника - Дня Конституции Российской Федерации. 12 декабря - это день принятия главного документа и основная отправная точка построения российской политической системы и закона. Конституция определяет ответственность каждого россиянина за судьбу России, это гарант всех прав и свобод, безопасности и уверенности в завтрашнем дне", - говорится в поздравительном послании.

Бибилов отметил, что "сегодня, в условиях непростой сложившейся обстановки на мировой политической арене, необходимо помнить, что только бережное отношение к своим правам и обязанностям может помочь в приумножении могущества и величия России".

Лидер Южной Осетии выразил уверенность, что основанные на многовековой дружбе союзнические российско-югоосетинские отношения "будут и в дальнейшем укрепляться и развиваться во имя лучшего будущего" народов двух стран. Он пожелал всем россиянам мира, добра, благополучия и процветания.

Политика,Анатолий Бибилов,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители