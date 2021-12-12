Кадыров рассказал, как принял сторону России в чеченской войне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Об этом он заявил на интервью в документальном фильме «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1».