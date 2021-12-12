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37 минут назад

Кадыров рассказал, как принял сторону России в чеченской войне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Об этом он заявил на интервью в документальном фильме «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1».

Кадыров рассказал, как принял сторону России в чеченской войне
Фото: URA.RUURA.RU

«Путин сказал: „Я хочу закончить войну“. И мы шли в атаку, зная, что мы защищаем не только чеченский народ, но и целостность России», — сообщил Кадыров.

Ранее в рамках фильма «Новейшая история» президент РФ Владимир Путин признался, что подрабатывал таксистом в 1990-е годы.

«Неприятно об этом говорить», — заявил российский лидер журналистам.

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