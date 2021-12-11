Соратник Кадырова опубликовал фото Сокурова с подписью «враг народа»

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выложил в своем Instagram фото режиссера Александра Сокурова на котором написал «Враг народа».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Instagram

«В колонну сумасбродов и шовинистов желающих испытать счастье на национальных чувствах и людской крови давно записался и Сокуров… Это как нужно не любить собственную страну, чтобы перед президентом покушаться на ее целостность», - написал Дудаев.

Высказывания режиссера он назвал сепаратистскими и провокацией против Чечни.

Министр отметил, что чеченский народ в 2003 году на Всенародном Референдуме изъявил волю жить в составе России и на всех уровнях выборов постоянно подтверждает этот выбор.

Дудаев считает, что Сокурова надо судить за разжигание межнациональной розни. Он попросил СК РФ обратить внимание на слова режиссера.

На заседании СПЧ режиссер высказал мнение, что республики Северного Кавказа стали националистическими и хотят стать независимыми от России. Он предложил дать свободу этим республикам. На это президент РФ Владимир Путин ответил, что граждане России не заинтересованы в распаде страны. Он отметил, что режиссер затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать».

Слова Сокурова возмутили главу Чеченскую республику Рамзана Кадырова. Он заявил, что Чечня навсегда останется российской республикой и призвал дать правовую оценку словам Сокурова. Глава парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что парламент обратится с данной просьбой в СК РФ.