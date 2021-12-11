СМИ: Кремль считает невозможным договориться с НАТО о нерасширении

В Кремле считают, что с Западом нельзя договориться о том, чтобы НАТО не расширялось на восток и не размещало оружие у границ России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

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«Кремль понимает, что практически нет шансов, что НАТО выполнит требования президента РФ и предоставит письменные гарантии о дальнейшем непродвижении на восток и неразмещении своего оружия рядом с Россией», - сообщает агентство.

В итоге, остается неясным, на что Москва может согласиться, добавляют журналисты.

Президент США Джо Байден 8 декабря анонсировал встречу с участием представителей России и стран-участниц НАТО. По его словам, встреча готовится на высоком уровне и на ней обсудят выработку необходимых для снижения напряженности на восточном фланге мер.