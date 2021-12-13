"Последствия будут тяжёлыми": МИД обратился к НАТО

К сожалению, расширение НАТО уже давно вступило в очень резкое противоречие именно с этим постулатом. Мы будем неуклонно обращать внимание наших оппонентов — и членов НАТО, и стран, не входящих в Альянс, но стремящихся туда, — на невозможность совместить то и другое. Поэтому дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, это всё попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своём: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится, последствия для них будут тяжёлыми, — заявил Рябков.