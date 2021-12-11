В Чечне призовут СК РФ проверить слова Сокурова о Кавказе

Парламент Чечни обратится к Следственному комитету России (СК РФ) с просьбой проверить слова режиссера Александра Сокурова о Кавказе. Об этом в своем Instagram написал председатель парламента республики Магомед Даудов.

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По его словам, выступление Сокурова на заседании СПЧ при президенте РФ — пример циничного и открытого удара по основам государственности России, прикрытого «мнимой заботой» о судьбе страны.

Он подчеркнул, что письмо с просьбой оценить слова режиссера будет отправлено Председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Инициатива проверки заявлений режиссера на экстремизм принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Он считает, что предложение Сокурова предоставить некоторым регионам право отделить от России — нарушение прав человека.

10 декабря на встрече СПЧ с участием президента России Владимира Путина Сокуров вступил с ним в спор. Он указал на проблемы, связанные с устройством страны — территориальные претензии, межнациональные конфликты и судьбы представителей народа России.

Сокуров заявил, что страна в настоящий момент находится в «конституционном кризисе», некоторые республики носят национальный характер и имеют свои армии, хотя при этом получают дотации. Он также выступил за полный запрет цензуры.