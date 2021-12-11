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31 минуту назад

В Чечне призовут СК РФ проверить слова Сокурова о Кавказе

Парламент Чечни обратится к Следственному комитету России (СК РФ) с просьбой проверить слова режиссера Александра Сокурова о Кавказе. Об этом в своем Instagram написал председатель парламента республики Магомед Даудов.

В Чечне призовут СК РФ проверить слова Сокурова о Кавказе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, выступление Сокурова на заседании СПЧ при президенте РФ — пример циничного и открытого удара по основам государственности России, прикрытого «мнимой заботой» о судьбе страны.

Он подчеркнул, что письмо с просьбой оценить слова режиссера будет отправлено Председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Инициатива проверки заявлений режиссера на экстремизм принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Он считает, что предложение Сокурова предоставить некоторым регионам право отделить от России — нарушение прав человека.

10 декабря на встрече СПЧ с участием президента России Владимира Путина Сокуров вступил с ним в спор. Он указал на проблемы, связанные с устройством страны — территориальные претензии, межнациональные конфликты и судьбы представителей народа России.

Сокуров заявил, что страна в настоящий момент находится в «конституционном кризисе», некоторые республики носят национальный характер и имеют свои армии, хотя при этом получают дотации. Он также выступил за полный запрет цензуры.

Путин в ответ заявил, что страна многое сделала, чтобы «уйти от этой опасной черты», а предложения Сокурова — «опасные игрушки», которые могут привести к распаду России.

Политика,Магомед Даудов,Александр Сокуров,Александр Бастрыкин,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Совет по правам человека,СКР,
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