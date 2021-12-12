Песков сообщил о готовящихся зарубежных поездках Путина

Президент России Владимир Путин в скором времени может нанести зарубежные визиты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, однако не уточнил, какие страны может посетить российский лидер.

«Готовятся еще поездки», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1» в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина .

Во время пандемии количество заграничных поездок президента РФ значительно сократилось. Так, в этом году 6 декабря Путин нанес визит в Индию, 16 июня он был в Женеве на переговорах с американским коллегой Джо Байденом. Песков объяснил, почему глава российского государства посетил Нью-Дели. «Это страна, с которой у нас особые привилегированные отношения партнерства», — отметил представитель Кремля.