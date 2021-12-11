МИД России выступил против членства Украины и Грузии в НАТО

Министерство иностранных дел РФ призвало НАТО отказаться от планов по вступлению Грузии и Украины в альянс. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сайт ведомства.
Согласно официальному заявлению, если Европейский союз хочет обеспечить свою безопасность, он должен дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года. Там говорится, что Грузия и Украина вступят в ряды организации. В МИД РФ заявили, что решение 2008 года противоречит обязательствам государств-членов ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
В ведомстве также подчеркнули, что договоренность о запрете размещения странами НАТО ударных систем вооружений в соседних с Россией странах следует закрепить юридически.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается учитывать мнение России о правах Украины и Грузии в будущем присоединиться к организации. Он отметил, что отношения НАТО с Украиной будут складываться с учетом точек зрения 30 союзников и Киева, «а не кем-либо другим». Столтенберг подчеркнул, что России не под силу управлять этим процессом.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала требования России к НАТО. По ее словам, формат взаимодействия между НАТО и Россией еще не определен. Также она отметила, что Россия вправе иметь свои взгляды и требования.