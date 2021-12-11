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20 минут назад

МИД России выступил против членства Украины и Грузии в НАТО

Министерство иностранных дел РФ призвало НАТО отказаться от планов по вступлению Грузии и Украины в альянс. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сайт ведомства.

МИД России выступил против членства Украины и Грузии в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Согласно официальному заявлению, если Европейский союз хочет обеспечить свою безопасность, он должен дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года. Там говорится, что Грузия и Украина вступят в ряды организации. В МИД РФ заявили, что решение 2008 года противоречит обязательствам государств-членов ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

В ведомстве также подчеркнули, что договоренность о запрете размещения странами НАТО ударных систем вооружений в соседних с Россией странах следует закрепить юридически.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается учитывать мнение России о правах Украины и Грузии в будущем присоединиться к организации. Он отметил, что отношения НАТО с Украиной будут складываться с учетом точек зрения 30 союзников и Киева, «а не кем-либо другим». Столтенберг подчеркнул, что России не под силу управлять этим процессом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала требования России к НАТО. По ее словам, формат взаимодействия между НАТО и Россией еще не определен. Также она отметила, что Россия вправе иметь свои взгляды и требования.

Политика,Йенс Столтенберг,НАТО,Администрация США,МИД,ЕС,ОБСЕ,Lenta.ru,
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