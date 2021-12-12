В Совфеде рассказали о недовольстве Евросоюза Польшей

Член Совета Федерации Андрей Климов рассказал, что в Евросоюзе недовольны поведением Польши и определяют действия Варшавы как направленные на раскол ЕС . Об этом он написал в своем Telegram -канале.

Как указал сенатор, в самой Европе Польшу рассматривают как американского агента влияния. Климов напомнил, что Варшава «навязала ЕС в 2008 "Восточное партнерство" для дальнейшего раскола постсоветского пространства», что привело к событиям на Украине в 2014 году и в Белоруссии в 2020-м.