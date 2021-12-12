В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
19 минут назад

В Совфеде рассказали о недовольстве Евросоюза Польшей

Член Совета Федерации Андрей Климов рассказал, что в Евросоюзе недовольны поведением Польши и определяют действия Варшавы как направленные на раскол ЕС. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Совфеде рассказали о недовольстве Евросоюза Польшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как указал сенатор, в самой Европе Польшу рассматривают как американского агента влияния. Климов напомнил, что Варшава «навязала ЕС в 2008 "Восточное партнерство" для дальнейшего раскола постсоветского пространства», что привело к событиям на Украине в 2014 году и в Белоруссии в 2020-м.

Комментируя высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что Россия «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу», Климов заявил, что оно носит провокационный характер.

«Играет на руку тем, кто, разжигая из-за океана конфронтацию в Европе, хочет ослабить и ЕС и РФ как геополитических конкурентов США в XXI веке», — написал сенатор.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул России ультиматум насчет ее дальнейших отношений с европейскими странами. «Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против нее», — заявил он. По его мнению, президенту России Владимиру Путину нельзя доверять, а политика уступок не работает с Москвой. В связи с этим Моравецкий призвал европейские страны объединиться и дать в таком случае резкий ответ.
Политика,В мире,Санкции,Андрей Климов,Владимир Путин,Совет Федерации,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители