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11 минут назад

МИД России призвал НАТО отказаться от планов по вступлению Украины и Грузии

Министерство иностранных дел России призвало НАТО отказаться от планов по вступлению Украины и Грузии в альянс. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Россия выступила против членства Украины и Грузии в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Согласно официальному сообщению, в интересах европейской безопасности необходимо дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Киев и Тбилиси станут членами организации, так как оно противоречит обязательствам государств-членов ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

В МИД также отметили, что стоит юридически закрепить договоренности о неразмещении странами НАТО ударных систем вооружений в соседних с Россией странах.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не намерена идти на компромиссы с Россией относительно права Украины и Грузии в будущем присоединиться к альянсу. По его словам, отношения альянса с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Киевом, «а ни кем-либо другим». Столтенберг отметил, что Россия не может контролировать данный процесс.
Политика,Йенс Столтенберг,НАТО,МИД,ОБСЕ,
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