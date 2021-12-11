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31 минуту назад

Захарова прокомментировала решение ЦРУ готовить кадры против РФ и Китая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение телеканала CNN о пересмотре Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США методов подготовки своих разведчиков.

Захарова вступила в полемику с ЦРУ
Фото: ТАССТАСС

"ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя?" - написала дипломат в своем Telegram-канале.

"Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона", - добавила Захарова.

В пятницу телеканал CNN сообщил, что ЦРУ пересматривает методы подготовки и обучения своих разведчиков, фокусируясь главным образом на противостоянии России и Китаю. По данным его источников, предыдущие 20 лет ведомство готовило кадры для противостояния исламистским террористическим группам, однако теперь основной упор должен идти на сбор разведданных. По оценке руководства ЦРУ, соперничество США с РФ и КНР и вызовы, исходящие от этих стран, делают особенно важным создание там шпионских сетей и защиту информаторов.

Политика,Мария Захарова,ЦРУ,НАТО,МИД,CNN,
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