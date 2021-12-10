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2 часа назад

Хасбулатов ответил Путину, что при Ельцине в правительстве не было сотрудников ЦРУ

Бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил в разговоре с "Лента.ру", что специальные службы США не оказывали влияния на российское правительство, сформированное после распада СССР.

Хасбулатов ответил Путину, что при Ельцине в правительстве не было сотрудников ЦРУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он предположил, что действующий президент России Владимир Путин, который в 90-е годы был в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, недостаточно осведомлен о работе тогдашнего кабмина.

"Никаких там шпионских замыслов и не надо было. Вот, поедут туда, их берут на содержание, кормят, поят, называют великими. А тут хвост поднимается, петушатся, начинают думать, что они великие", - сказал Хасбулатов.

Ранее Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества, что во время президентства Ельцина в российском правительстве работали американские разведчики, добавив, что он "вычистил" их всех в начале 00-х.

Политика,Руслан Хасбулатов,Анатолий Собчак,Владимир Путин,ЦРУ,Правительство РФ,Lenta.ru,
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