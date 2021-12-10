Песков исключил арест Сокурова из-за спора с Путиным на заседании СПЧ

"Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?" – спросил Сокурова он, попросив не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.