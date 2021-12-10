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11 минут назад

Песков оценил возможность ареста Сокурова после спора с Путиным

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что режиссеру Александру Сокурову, который поспорил с главой государства, не угрожает арест.

Песков исключил арест Сокурова из-за спора с Путиным на заседании СПЧ
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»Сергей Гунеев/РИА «Новости»

"Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор", - сказал Песков.

В четверг, 9 декабря Сокуров заявил президенту на заседании Совета по правам человека, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил "отпустить" тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и отметил, в России никто не хочет сепаратизма.

"Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?" – спросил Сокурова он, попросив не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.

После этого Сокуров в разговоре с журналистами допустил возможность собственного ареста, отметив, что не представляет, какие будут последствия.

Политика,Александр Сокуров,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет по правам человека,Радиостанция "Говорит Москва",
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