Песков исключил арест Сокурова из-за спора с Путиным на заседании СПЧ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что режиссеру Александру Сокурову, который поспорил с главой государства, не угрожает арест.
"Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор", - сказал Песков.
В четверг, 9 декабря Сокуров заявил президенту на заседании Совета по правам человека, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил "отпустить" тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и отметил, в России никто не хочет сепаратизма.
"Дагестан – это многонациональная республика. Что предлагаете? Разделить весь Дагестан или Карачаево-Черкесию? У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?" – спросил Сокурова он, попросив не превращать встречу в ток-шоу и отметив, что поднимать такие вопросы непозволительно.
После этого Сокуров в разговоре с журналистами допустил возможность собственного ареста, отметив, что не представляет, какие будут последствия.