Бывший премьер-министр РФ назвал причину конфликта России и Украины

«Если это бы заложили в СНГ, то, наверное, мы бы тогда смогли сохранить хотя бы единое экономическое пространство без этих границ и без этих войн. То, что сейчас творится в Украине, — понятно, куда мы пришли в этой истории», - заявил Степашин.