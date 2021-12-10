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1 час назад

Бывший премьер-министр РФ назвал причину конфликта России и Украины

Положения Беловежских соглашений стали причиной нынешнего конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ТАСС.

Бывший премьер-министр РФ назвал причину конфликта России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Степашина, в Беловежских соглашениях необходимо было прописать, что у членов СНГ должны быть единая валюта, единый банк и единые вооруженные силы.

«Если это бы заложили в СНГ, то, наверное, мы бы тогда смогли сохранить хотя бы единое экономическое пространство без этих границ и без этих войн. То, что сейчас творится в Украине, — понятно, куда мы пришли в этой истории», - заявил Степашин.

«Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (неофициальное название – Беловежские соглашения) были подписаны 8 декабря 1991 года представителями России, Белоруссии и Украины как государствами - учредителями СССР, подписавшими Договор об образовании СССР в 1922 году.

В соглашении констатировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Политика,Сергей Степашин,ИТАР-ТАСС,
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