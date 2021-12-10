Лужков спас жизнь Марку Захарову за 100 тысяч долларов

В начале 90-х тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков спас жизнь худруку «Ленкома» Марку Захарову, отправив в Германию и оплатив операцию на сердце. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал директор театра Марк Варшавер.
Он первым узнал о серьезных проблемах со здоровье у Захарова от драматурга Григория Горина. Варшавер решил обратиться за помощью к Лужкову.
«Когда я ему по телефону сказал, что речь идет о жизни и смерти Марка Захарова, он ответил: "Немедленно приходи". Через десять минут я был у него. Лужков вызвал своего заместителя, который сказал: "Юрий Михайлович, это возможно, но в Германии. Операция будет стоить 100 тысяч долларов". На что Лужков крепко выразился и сказал: "Это же Захаров!"», — приводятся в материале слова Варшавера.
За этим последовал отъезд Захарова с женой в Германию. Там ему успешно провели операцию по шунтированию сердца и, спустя две недели, он вернулся в Москву. По словам Варшавера, та операция позволила Захарову прожить «дополнительно более 26 лет».
Также директор «Ленкома» отметил, что после возвращения в Россию, худрук театра не прекращал восхищаться немецкой медициной.