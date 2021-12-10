Лужков спас жизнь Марку Захарову за 100 тысяч долларов

«Когда я ему по телефону сказал, что речь идет о жизни и смерти Марка Захарова, он ответил: "Немедленно приходи". Через десять минут я был у него. Лужков вызвал своего заместителя, который сказал: "Юрий Михайлович, это возможно, но в Германии. Операция будет стоить 100 тысяч долларов". На что Лужков крепко выразился и сказал: "Это же Захаров!"», — приводятся в материале слова Варшавера.