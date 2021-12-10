Шохин рассказал об участии ЦРУ в приватизации в 90-х

С началом приватизации в России в 1990-х годах иностранные специалисты и консультанты искали всевозможные способы заработать на ней, в том числе с использованием агентурной сети. Об этом рассказал занимавший тогда посты вице-премьера и министра экономики России, нынешний глава РСПП Александр Шохин, сообщает РИА Новости.

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Речь идет в том числе и о сотрудниках разведывательных служб.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества в четверг заявил, что в середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ, которых позднее в США привлекали к уголовной ответственности за участие в приватизации.

"Если говорить о приватизации, то здесь тоже появились консультанты и обладали всеми регалиями, положенными профессорскими званиями или консультантов инвестиционных фондов, которые не только хотели скомпрометировать российскую приватизацию, они вообще-то хотели в ней поучаствовать", - пояснил Шохин.

Он также утверждает, что "они видели, что приватизация начинается и действует принцип "кто первый встал, того и тапки".

"Они использовали свое служебное положение, свою агентурную сеть для того, чтобы либо своим друзьям помочь войти в приватизационные сделки и заработать на этом, либо самим активно в этом участвовать", - добавил глава РСПП.

При этом экс-министр обратил внимание, что механизмы контроля и проверки достоверности участников приватизации со стороны ЦРУ отсутствовали.

"Это не добавляет ничего к нашим собственным оценкам приватизации, ее плюсам и минусам", - подчеркнул он.

Шохин также уточнил, что "мы сами, члены правительства начала 1990-х, видим, что что-то нужно было делать по-другому".