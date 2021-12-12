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1 час назад

Песков заявил, что вводить санкции против России и не испытывать страдания невозможно

Возможное введение новых санкций против России будет иметь и обратные последствия, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что страны Запада продолжают угрожать санкциями не согласным с ними государствам, однако подобный разговор неприемлем с Россией, чья позиция безупречна с точки зрения международного права. Он также заверял, что Москва готова найти подходящие формы ответа на возможное ужесточение антироссийских санкций, хотя делает все, чтобы "вразумить оппонентов".

Песков рассказал об угрозах США финансово изолировать Россию

В среду газета The New York Times сообщила, что США могут грозить России жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на Украину. Однако на практике ввести их будет непросто, а эффект от таких мер может оказаться недостаточным для того, чтобы повлиять на действия Москвы.

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