Возможное введение новых санкций против России будет иметь и обратные последствия, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1" в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что страны Запада продолжают угрожать санкциями не согласным с ними государствам, однако подобный разговор неприемлем с Россией, чья позиция безупречна с точки зрения международного права. Он также заверял, что Москва готова найти подходящие формы ответа на возможное ужесточение антироссийских санкций, хотя делает все, чтобы "вразумить оппонентов".