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47 минут назад

«Пока не поздно»: В МИД РФ предупредили о новом ракетном кризисе в Европе

В МИД России предупредили об опасности нового ракетного кризиса в Европе. О необходимости предотвратить кризис заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

«Пока не поздно»: В МИД РФ предупредили о новом ракетном кризисе в Европе
Фото: ТАССТАСС

«Нужно, пока не поздно, избежать нового ракетного кризиса в Европе, появления на этих территориях средств средней и меньшей дальности. Недопустимо, это прямой путь к разгону конфронтации», - сказал Рябков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Замглавы МИД призвал страны НАТО «не отмахиваться» от предложений России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на европейском континенте и сделать его из одностороннего взаимным и проверяемым.

По словам Рябкова, США следует научиться договариваться с Россией, нежели пустить все на самотек и ждать, пока Москва «прогнется».

«Если сейчас не договориться по гарантиям безопасности, то можно приблизиться к большой конфронтации», - подчеркнул замглавы МИД РФ.

В начале 2019 года США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в «существенном нарушении» и дав ей шесть месяцев на возвращение «к полному и проверяемому соблюдению».

2 августа 2019 года США вышли из соглашения. Президент России назвал выход США из договора о РСМД «серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений», и отметил, что в сложившихся условиях необходимы «активные усилия по сокращению дефицита доверия».

Политика,Сергей Рябков,НАТО,МИД,РИА Новости,
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