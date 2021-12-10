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14 минут назад

«Это опасные игрушки»: Путин жестко ответил Сокурову на слова о России

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека поспорил с режиссером Александром Сокуровым. Соответствующая видеозапись размещена на сайте Кремля.

«Это опасные игрушки»: Путин жестко ответил Сокурову
Фото: ReutersReuters

В ходе своего выступления режиссер отметил, что в России существует ряд проблем, в том числе территориальные претензии между субъектами. Также Сокуров высказал мнение, что «русских многие начинают не любить», и в итоге предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».

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Президент не согласился с этой точкой зрения, назвав выступление Сокурова «манифестом, набором проблем и страхов, которые есть у какой-то части наших граждан».

«А откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? Можно как угодно на этот счет дискутировать (…) Вы говорите о многообразии. И привели в пример Дагестан. Это очень хороший пример. Дагестан — это многонациональная республика. Что вы предлагаете? Разделить Дагестан? (…) Вы хотите повторения Югославии на нашей территории?» — поинтересовался он у своего собеседника.

Владимир Путин подчеркнул, что относится к режиссеру с большим уважением, однако призвал проверять озвучиваемые им данные.

«Уверяю вас, это опасные игрушки. Мы это проходили (…) Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде Российской Федерации? Разве это будет тогда Россия? Которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна. Вы хотите превратить нас в Московию? Так в НАТО хотят сделать» - заметил он.

При этом президент Владимир Путин пригласил Александра Сокурова на встречу, отметив, что они давно не виделись, и стоило бы пообщаться лично.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил в интервью Daily Storm жесткую реакцию Владимира Путина «непрофессионализмом» режиссера.

«Президент достаточно жестко реагировал, потому что режиссер, к сожалению, очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы. Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал», - пояснил Дмитрий Песков.

Ранее на Украине предложили переименовать русский язык в «российский», а саму Россию - в «Московию». При этом в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», размещенной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва никогда не была и не будет «анти-Украиной». Российский лидер назвал бедой и трагедией «стены», которые были возведены в последние годы между двумя странами.

Политика,Видео,Александр Сокуров,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,Совет по правам человека,
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