Ситуация с кораблем управления "Донбасс" ВМС Украины лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которые могут проистекать от подобных провокационных действий. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий", - сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле расценивают эту ситуацию.

Песков пояснил, что любая незначительная провокация может привести к "очень и очень серьезным последствиям". "Это то, о чем неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин", - добавил представитель Кремля.

По данным ФСБ РФ, 9 декабря в 09:12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи заявок на прохождение через Керченский пролив. Но был получен ответ, что следовать через него корабль не планирует.