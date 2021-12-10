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34 минуты назад

Песков прокомментировал ситуацию с кораблем ВМС Украины

Ситуация с кораблем управления "Донбасс" ВМС Украины лишний раз показывает потенциальный вред и опасность, которые могут проистекать от подобных провокационных действий. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий", - сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле расценивают эту ситуацию.

Песков пояснил, что любая незначительная провокация может привести к "очень и очень серьезным последствиям". "Это то, о чем неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин", - добавил представитель Кремля.

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По данным ФСБ РФ, 9 декабря в 09:12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи заявок на прохождение через Керченский пролив. Но был получен ответ, что следовать через него корабль не планирует.

"Донбасс" шел в сторону Керченского пролива и находился в 18 морских милях от него, требования изменить курс не выполнял. Позднее ночью украинский корабль лег на обратный курс.
Политика,Видео,Дмитрий Песков,ФСБ,
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