МИД отреагировал на инцидент с кораблем "Одесса"

Действия корабля ВМС Украины, начавшего движение в сторону Керченского пролива, и развернувшегося после, являются провокацией, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«По-моему, уже все все поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, это очевидно, это – очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», – заявила Захарова в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения.
Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.
В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.
Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме.