МИД отреагировал на инцидент с кораблем "Одесса"

«По-моему, уже все все поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, это очевидно, это – очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», – заявила Захарова в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».