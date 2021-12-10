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23 минуты назад

МИД счел провокацией действия украинского корабля у Керченского пролива

Действия корабля ВМС Украины, начавшего движение в сторону Керченского пролива, и развернувшегося после, являются провокацией, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД отреагировал на инцидент с кораблем "Одесса"
Фото: ТАССТАСС

«По-моему, уже все все поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, это очевидно, это – очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», – заявила Захарова в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Накануне ФСБ сообщала, что корабль управления ВМС Украины «Донбасс» снялся с рейда порта Мариуполь и взял курс на Керченский пролив, игнорируя требования российских пограничников изменить направление движения.

Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Позже направлявшийся в Керченский пролив корабль ВМС Украины лег на обратный курс, не реагируя на запросы российских пограничников.

Устроивший провокацию корабль "Донбасс" был российским

В Центре общественных связей ФСБ обвинили экипаж украинского корабля в провокационных действиях, создающих угрозу безопасности мореплавания.

Утром в пятницу судоходство в Керченском проливе восстановили в штатном режиме.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Джозеф Байден,ФСБ,МИД,Первый канал,РИА Новости,
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