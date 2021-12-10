Российского политолога не пустили в Молдавию

«Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая – не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела», – подчеркнула дипломат.

Представитель МИД обратила внимание своих коллег в Кишиневе, что они «выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает».

В свою очередь сама Наталья Нарочницкая рассказала о том, как произошла ее депортация.

«Ничего не объяснили, отправили под конвоем, посадили на борт как террористку. <…> Даже не отдали паспорт, его передали экипажу, и на машине доставили на борт самолета», – поделилась политолог.

По ее словам, прилетев в Молдавию, она подошла к паспортному контролю, где ее уже ждал человек, «явно не пограничник, а из каких-то служб». Она отметила, что он даже не представился, ни разу не посмотрел в лицо, а также сидел, уткнувшись в смартфон.