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53 минуты назад

Российского политолога не пустили в Молдавию

Известного российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в Молдавию. Женщину фактически депортировали, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Российского политолога не пустили в Молдавию
Фото: ТАССТАСС

«Два часа простояла она ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит. А ведь Наталья Нарочницкая – не абитуриентка, забывшая ответ на вопрос приемной комиссии, а доктор наук, эксперт с мировым именем. Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела», – подчеркнула дипломат.

Представитель МИД обратила внимание своих коллег в Кишиневе, что они «выбрали демократию, а не каменный век. А это обязывает».

В свою очередь сама Наталья Нарочницкая рассказала о том, как произошла ее депортация.

«Ничего не объяснили, отправили под конвоем, посадили на борт как террористку. <…> Даже не отдали паспорт, его передали экипажу, и на машине доставили на борт самолета», – поделилась политолог.

По ее словам, прилетев в Молдавию, она подошла к паспортному контролю, где ее уже ждал человек, «явно не пограничник, а из каких-то служб». Она отметила, что он даже не представился, ни разу не посмотрел в лицо, а также сидел, уткнувшись в смартфон.

«Он издевательски сказал: "Знаю я, зачем вы поехали". Они явно следили за тем, что уж не едут ли наблюдать за выборами (в Приднестровье 12 декабря). А почему я не могу наблюдать?», - возмутилась Нарочницкая.

После, по словам Нарочницкой, он позвал пограничницу, по лицу которой было понятно, что ей вся сложившаяся очень неприятна. Мужчина и сотрудница погранслужбы заполнили форму, в которой указали, что женщина якобы не смогла подтвердить законную цель поездки.
Политика,Наталья Нарочницкая,Мария Захарова,МИД,
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