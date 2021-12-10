Бородай сравнил Казахстан с Украиной нулевых

«Их число уменьшается, это происходит в том числе путем сознательного искоренения русской культуры и выдавливания ее носителей. И это еще в лучшем случае. Республики Средней Азии покинуло огромное количество носителей русской культуры, неважно кто они были по национальности, — азербайджанцы, евреи, белорусы, украинцы или великороссы. Но они были носителями русской культуры, и их по большей части выдавили. А влияние тех, кто остался, на социальную жизнь в Средней Азии уже, к сожалению, минимально», — сказал депутат.