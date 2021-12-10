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25 минут назад

На Украине заявили о признании США российского Крыма

Онлайн-встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена подтвердил российский статус Крыма, также на Западе признали самопровозглашенные республики Донбасса сферой влияния Москвы. Об этом в интервью порталу «Украина.ру» заявил эксперт Игорь Лесев.

На Украине заявили о признании США российского Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенному каналу видеосвязи, которые продлились около двух часов. По сообщениям Белого дома, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, а также призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями.

Путин в свою очередь обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.

Лесев обратил внимание на то, что изначально в Кремле считали эту встречу «протокольной», однако Москве удалось на ней «зафиксировать за собой то, к чему она стремилась кучу лет подряд».

«Во-первых, Россию давно уже не драконят темой Крыма. Звучит вроде бы «украинский вопрос», но Крыма в нем нет. А это значит, что Крым по умолчанию на Западе уже воспринимают российским. (…) Во-вторых, американцы уже не призывают «убраться России из Донецка и Луганска». Заметьте, риторика поменялась. Т. е. и ЛДНР уже признается в сфере влияния России», - пояснил он.

Еще одним успехом президента России Владимира Путина на переговорах с главой США Игорь Лесев назвал начало «публичной дискуссии по неприемлемости членства Украины в НАТО или размещении на ее территории иностранных баз».

«Собственно, этот вопрос на ближайшее время становится центральным по Украине между Вашингтоном и Москвой. К чему по итогу вырулят, не совсем понятно, но позиции России здесь объективно сильнее», - заметил он.

Политика,Игорь Лесев,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,
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