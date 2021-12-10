В Белоруссии оценили преображение Крыма

Член белорусской делегации, посетившей Крым, политолог Алексей Дзермант заявил, что полуостров преобразился за годы в составе России. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Полуостров активно развивается, очень динамично. Видно, что воссоединение с Россией пошло на пользу. <…> Буквально видно по месяцам, как происходят позитивные изменения», - заявил Дзермант.

Он отметил, что вложения России в развитие полуострова очевидны.

По мнению политолога, жители Крыма довольны, что у них появилась возможность «свободно развиваться без диктата».

Делегация из Белоруссии прибыла в Крым 9 декабря. В нее вошли политологи, член конституционной комиссии страны Александр Шпаковский и председатель оргкомитета партии «Союз» Сергей Лущ.

Они посетили могилу белорусского поэта Максима Богдановича в Ялте, а 10 декабря примут участие в заседании Ливадийского форума.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о визите в Крым. Лукашенко подчеркнул, эта поездка будет означать признание полуострова частью РФ.