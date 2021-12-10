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57 минут назад

Путин сравнил ситуацию в Донбассе с геноцидом. Видео

Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию на Донбассе с геноцидом во время заседания Совета по развитию гражданского общества по правам человека. Видео публикует telegram-канал «RT на русском»

«Должен сказать о русофобии как первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит в Донбассе, мы это с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид. Здесь нужно действовать очень аккуратно, с тем чтобы не девальвировать эти понятия, но они должны отражать реалии происходящих событий» - заявил президент РФ.

Напомним вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году. После этого представители России, Украины, ОБСЕ, а также непризнанных ДНР и ЛНР заключили минские соглашения об урегулировании конфликта. Спустя год Россия, Украина, Германия и Франция оформили второй пакет минских соглашений, которые предусматривали отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, прекращение огня а также принятие закона об особом статусе Донбасса.

Политика,Видео,Владимир Путин,ОБСЕ,RT на русском,
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