Путин сравнил ситуацию в Донбассе с геноцидом. Видео

«Должен сказать о русофобии как первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит в Донбассе, мы это с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид. Здесь нужно действовать очень аккуратно, с тем чтобы не девальвировать эти понятия, но они должны отражать реалии происходящих событий» - заявил президент РФ.