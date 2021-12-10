Захарова высмеяла «разбирающуюся в России» Нуланд

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, по словам которой, Свердловск и Екатеринбург — одновременно существующие города.
Заявление американского политика прозвучало в речи о будущем Украины. По словам российского дипломата, Нуланд говорила об этих городах, как будто они оба существуют в современной России. «Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Нуланд допустила ошибку во время слушаний в Сенате США 9 ноября. Как заявила дипломат, Киев хочет идти по пути европеизации. «Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург», — сказала заместитель госсекретаря.
Ранее она заявила, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. По ее мнению, Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния, однако «Путин недооценивает европейских союзников», которые готовы противостоять «агрессии Кремля».