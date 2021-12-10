Захарова высмеяла «разбирающуюся в России» Нуланд

Заявление американского политика прозвучало в речи о будущем Украины. По словам российского дипломата, Нуланд говорила об этих городах, как будто они оба существуют в современной России. «Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», — написала Захарова в своем Telegram-канале.