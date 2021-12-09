Путин обвинил НАТО в желании превратить Россию в Московию

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, в то время как НАТО хочет превратить ее в «Московию». Об этом сообщает РИА «Новости».

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планируемой встрече России со странами-членами НАТО после прошедшей беседы президента Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Он отметил, что президенты согласились с тем, что тема гарантий безопасности должна обсуждаться не только между Москвой и Вашингтоном, к этому должны быть привлечены и другие страны, ведь речь идет о безопасности на континенте.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин во время разговора с Байденом, в частности, выразил тревогу из-за приближения НАТО к российским границам. Как сообщал Кремль, российский лидер заявил американскому коллеге, что Россия хочет получить юридически оформленные гарантии того, что альянс не будет расширяться на Восток и размещать в соседних с Россией странах ударные наступательные вооружения.