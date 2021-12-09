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59 минут назад

Путин рассказал о работавших сотрудниках ЦРУ США в российском правительстве в 90-х годах

В середине 1990-х годов в российском правительстве работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин, приводя примеры вмешательства иностранных государств в российскую внутреннюю политику.

Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ в российском правительстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот смотрите - середина 1990-х - начало 2000-х годов - в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», - заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Президент добавил, что этих сотрудников ЦРУ потом судили в США из-за участия в приватизации в РФ, что нарушало американские законы.

По словам Путина, «это только один пример» попыток вмешательства в дела РФ, а «на самом деле их гораздо больше».

Политика,Владимир Путин,ЦРУ,Совет по правам человека,Правительство РФ,
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