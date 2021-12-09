Путин рассказал о сотрудниках ЦРУ в российском правительстве

«Вот смотрите - середина 1990-х - начало 2000-х годов - в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США», - заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).