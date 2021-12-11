Путин раскрыл детали об агентах ЦРУ в российском правительстве

Президент России Владимир Путин рассказал, что в начале 1990-х годов среди советников российского правительства был как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

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По словам главы государства, этот человек впоследствии стал фигурантом уголовного дела в Штатах, и именно тогда выяснилось, чем он занимался в России. Предположительно, речь идёт о советнике Анатолия Чубайса.

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О сотрудниках ЦРУ в правительстве России Путин рассказал в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого показали на телеканале «Россия 1».

«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», — сказал президент.

По словам Путина, позже в США начался судебный процесс, в ходе которого и вскрылось, что упомянутый им советник правительства работал на американскую разведку.

Говоря о сотруднике ЦРУ в российском кабмине, глава государства мог иметь в виду Андрея Шлейфера. В 2013 году в ходе «прямой линии» с населением Путин говорил, что в 1990-е годы вместе с Анатолием Чубайсом работали кадровые агенты ЦРУ.

Впоследствии американский суд привлёк их к ответственности за незаконное обогащение, рассказывал президент. Путин не называл их имена прямо, но источник РИА «Новости», работавший в то время в команде Чубайса, подтвердил, что, скорее всего, речь шла именно о Шлейфере и его помощнике Джонатане Хэе.

В начале 1990-х гг. Шлейфер был консультантом российского Госкомимущества по проблемам приватизации. Это ведомство возглавлял Чубайс. В 1997 году американские власти обвинили Шлейфера и Хэя в нарушении законов о коррупции, так как, помимо консультационной деятельности, они занимались инвестициями в России, используя своё служебное положение. В итоге суд постановил, что заниматься бизнесом в России советники не имели права. В 2005-м Шлейфера приговорили к уплате штрафа в $28,5 млн. Из этой суммы $2 млн выплатил сам обвиняемый, а остальные $26,5 млн — Гарвардский университет, профессором которого был американец.

Чубайс же в 1990-е успел поработать не только главой Госкомимущества. Он был министром финансов, вице-премьером, первым вице-премьером и руководителем кремлёвской администрации. Чубайса называют одним из главных экономических реформаторов России.