Президент России Владимир Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.
«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — сказал российский лидер на заседании Совета по правам человека.
В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в попытке решить конфликт в Донбассе силовым путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в попытке решить конфликт в Донбассе силовым путем.