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50 минут назад

Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе

Президент России Владимир Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

Путин назвал геноцидом происходящее в Донбассе
Фото: ТАССТАСС

«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — сказал российский лидер на заседании Совета по правам человека.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в попытке решить конфликт в Донбассе силовым путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в попытке решить конфликт в Донбассе силовым путем.

МИД: Украина перебросила тяжелую артиллерию в Донбасс

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет по правам человека,МИД,ИТАР-ТАСС,
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