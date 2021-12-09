В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
25 минут назад

Путин вступил в полемику об устройстве России с режиссером Сокуровым

Президент России Владимир Путин на встрече с встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вступил в полемику с членом Совета, режиссером Александром Сокуровым об устройстве России. Об этом рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов, передает РИА Новости.

Путин вступил в полемику об устройстве России с Сокуровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, встреча длилась более пяти часов. Глава государства реагировал спокойно и практически на каждое выступление «давал достаточно серьезный расклад», анализировал сказанное.

«C Сокуровым вышла вообще хорошая полемика, он несколько раз повторялся о том, что нужно задуматься о России. На самом деле полемика очень интересная, она правильная, потому что Сокуров высказал свои мысли по устройству России», — отметил Кабанов.

Он процитировал слова Путина о том, что при постановке подобных вопросов следует соблюдать аккуратность и учитывать специфику и многонациональность Российской Федерации.

В США раскрыли, в чем сила Путина

Ранее американский журнал Newsmax посвятил декабрьский выпуск переговорам президента США Джо Байдена с его коллегой Владимиром Путиным и поместил российского лидера на обложку. Рядом с изображением президента значится подпись «Влад (сокращение от имени Владимир — прим. «Ленты.ру») Великий».

Политика,Александр Сокуров,Кирилл Кабанов,Джозеф Байден,Владимир Путин,Совет по правам человека,РИА Новости,Lenta.ru,
57
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители