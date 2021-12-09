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1 час назад

Помощникам депутатов Госдумы поднимут зарплаты

Госдума приняла закон о повышении зарплаты помощников депутатов и сенаторов на 20% с 1 января 2022 года. Информация опубликована на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Помощникам депутатов Госдумы поднимут зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в пояснительной записке к документу, в связи с внесенными поправками в Конституцию РФ были значительно расширены полномочия депутатов Госдумы и сенаторов, а также усилены возможности парламентского контроля. В связи с этим увеличился объем работы. Все это требует наличия высококвалифицированных помощников.

Чтобы оплата труда соответствовала новым требованиям к работе помощников, предложено увеличить на 20% общий объем месячного фонда оплаты труда помощников.

Таким образом, общий фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов будет увеличен с 300 тысяч рублей до 387 тысяч рублей. Эта сумма делится на всех помощников конкретного депутата или сенатора. У каждого из них может быть до семи помощников.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Политика,Госдума,
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