Лавров рассказал о сценариях развития мира

Глава МИД России Сергей Лавров в своем обращении к читателям сборника РСМД «10 лет в глобальном мире» рассказал, что ситуация в мире становится все более многомерной, а сценарии ее развития – нелинейными и многофакторными.

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«С одной стороны, налицо положительные тенденции, связанные с демократизацией международной жизни. Укрепляют свои позиции новые мировые центры, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке», — написал Лавров в своем обращении.

Главной особенностью этих развивающихся государств, по мнению главы МИД России, является их ориентация на независимую политику с опорой на суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность, а не копирование западной ультралиберальной модели. Данный вектор помогает новым мировым центрам добиваться «впечатляющих успехов в самых разных областях», отметил Лавров.

Также по его словам, все более значимую роль в мировой политике играют многосторонние объединения нового типа — «Группа двадцати», БРИКС, ШОС, АСЕАН.

«С полной уверенностью можно говорить о том, что процесс формирования более справедливого, демократичного и потому устойчивого многополярного мироустройства принял необратимый характер».