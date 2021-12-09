Американский дипломат раскрыл, в чем сила Путина

Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл в эфире Newsmax порассуждал об умении президента России Владимира Путина "читать" своего американского коллегу Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.
"Путин знает, кто он такой. <…> Он прекрасно понимает, что Байден не ставит Америку на первое место и стремится к сотрудничеству с европейцами", — отметил дипломат.
Он также считает, что российский лидер получил преимущество после того, как понял желание Байдена "понравиться абсолютно всем в мире".
Кроме того, Гренелл отметил, что прошедшие во вторник переговоры положительно характеризуют Байдена. Однако он посетовал на недостаток дипломатов, которые бы жестко продвигали интересы Вашингтона.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенному каналу видеосвязи, которые продлились около двух часов. По сообщениям Белого дома, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, а также призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин в свою очередь обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.