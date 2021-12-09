Американский дипломат раскрыл, в чем сила Путина

Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл в эфире Newsmax порассуждал об умении президента России Владимира Путина "читать" своего американского коллегу Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Путин знает, кто он такой. <…> Он прекрасно понимает, что Байден не ставит Америку на первое место и стремится к сотрудничеству с европейцами", — отметил дипломат.

Он также считает, что российский лидер получил преимущество после того, как понял желание Байдена "понравиться абсолютно всем в мире".

Кроме того, Гренелл отметил, что прошедшие во вторник переговоры положительно характеризуют Байдена. Однако он посетовал на недостаток дипломатов, которые бы жестко продвигали интересы Вашингтона.