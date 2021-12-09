Путин: законодательство о СМИ-иноагентах должно не допустить вмешательства извне

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что законодательство о СМИ-иноагентах должно не допустить вмешательства извне, но при этом и не "обесточить" инструменты, необходимые для развития страны.

"Нам нужно только защитить себя от возможного вмешательства в наши внутренние дела со стороны, нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России для того, чтобы достигать своих целей, ничего не имеющих общего с нашими интересами", - сказал Путин, отметив, что это очень тонкая работа. Таким образом он прокомментировал высказывание генерального директора ЗАО "Редакция газеты "Московский Комсомолец", председателя общественной организации "Союз журналистов Москвы" Павла Гусева на заседании Совета по правам человека.

По словам Путина, в плане СМИ здесь нужно действовать очень аккуратно, "чтобы не обесточить те абсолютно необходимые инструменты, не затупить их", которые Россия должна использовать для собственных интересов.

Путин считает, что законодательство о СМИ-иноагентах нуждается в обсуждении с профессиональным сообществом.