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14 минут назад

Володин разъяснил отношение Путина к закону о QR-кодах

Законопроекты о введении по всей России QR-кодов в общественных местах и на транспорте должны быть проработаны качественно. Об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Таким образом, он заявил об отношении президента РФ Владимира Путина к данным инициативам.

«„Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить“ — так наш президент Владимир Путин ответил на все риски и опасения по теме двух законопроектов: о введении QR-кодов на транспорте и поправках в ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“. Он должен быть проработан дополнительно на местах, регионам мы передали объем полномочий на принятие окончательных решений», — приводит информацию Володин в своем официальном telegram-канале.

Накануне Путин заявил, что если законопроект заработает на территории России, он не должен создавать дополнительных проблем для граждан — нужно сделать все так, чтобы не ограничивать права россиян, передает RT. Необходимо оценить, готова ли транспортная система к введению QR-кодов.

Володин также объяснил позицию российского лидера, что нужно не навязывать, а убеждать людей вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Сертификат о вакцинации — это средство подтверждения прививки, добавил он.

Ранее Володин сообщал, что войти в здание Госдумы получится только с QR-кодом. По его словам, в здании нижней палаты парламента коллективный иммунитет депутатов составляет 94%, а работников аппарата ГД — 99%, отмечают «Невские новости».

В Госдуме обсудили возврат денег за авиабилеты из-за QR-кодов

Политика,Видео,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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