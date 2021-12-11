Законопроекты о введении по всей России QR-кодов в общественных местах и на транспорте должны быть проработаны качественно. Об этом рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Таким образом, он заявил об отношении президента РФ Владимира Путина к данным инициативам.

«„Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить“ — так наш президент Владимир Путин ответил на все риски и опасения по теме двух законопроектов: о введении QR-кодов на транспорте и поправках в ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“. Он должен быть проработан дополнительно на местах, регионам мы передали объем полномочий на принятие окончательных решений», — приводит информацию Володин в своем официальном telegram-канале.

Накануне Путин заявил, что если законопроект заработает на территории России, он не должен создавать дополнительных проблем для граждан — нужно сделать все так, чтобы не ограничивать права россиян, передает RT. Необходимо оценить, готова ли транспортная система к введению QR-кодов.

Володин также объяснил позицию российского лидера, что нужно не навязывать, а убеждать людей вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Сертификат о вакцинации — это средство подтверждения прививки, добавил он.