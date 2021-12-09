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1 час назад

Путин высказался о приезжающих в Россию мигрантах

Трудовые мигранты из ближнего зарубежья должны приезжать в Россию со знанием русского языка и российского законодательства. Об этом заявил президент ФР Владимир Путин, передают «Известия».

На встрече с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) Путин прокомментировал слова председателя СПЧ Валерия Фадеева, который указал на отсутствие сведений о потребности экономики в мигрантах.

По словам главы государства, данные о потребности российской экономики в мигрантах регулярно поступают от вице-премьера Марата Хуснуллина, но он согласен с теми, кто «высказывает озабоченности на этот счет».

«Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», - сказал президент.

Путин высказался о пытках в российских колониях

Валерий Фадеев, в свою очередь, заявил, что в СПЧ выступают за высылку мигрантов при нарушении ими российского закона.

Ранее глава СПЧ попросил мэра Москвы Сергея Собянина убрать вывески на узбекском и таджикском языках. Он отметил, что это противоречит политике интеграции мигрантов в российское общество, поощряя у приезжих незнание русского языка.

Политика,Видео,Валерий Фадеев,Марат Хуснуллин,Сергей Собянин,Владимир Путин,Совет по правам человека,газета "Известия",
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