Путин высказался о приезжающих в Россию мигрантах

Трудовые мигранты из ближнего зарубежья должны приезжать в Россию со знанием русского языка и российского законодательства. Об этом заявил президент ФР Владимир Путин, передают «Известия».
На встрече с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) Путин прокомментировал слова председателя СПЧ Валерия Фадеева, который указал на отсутствие сведений о потребности экономики в мигрантах.
По словам главы государства, данные о потребности российской экономики в мигрантах регулярно поступают от вице-премьера Марата Хуснуллина, но он согласен с теми, кто «высказывает озабоченности на этот счет».
«Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей», - сказал президент.
Валерий Фадеев, в свою очередь, заявил, что в СПЧ выступают за высылку мигрантов при нарушении ими российского закона.
Ранее глава СПЧ попросил мэра Москвы Сергея Собянина убрать вывески на узбекском и таджикском языках. Он отметил, что это противоречит политике интеграции мигрантов в российское общество, поощряя у приезжих незнание русского языка.