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1 час назад

Путин назвал рамочным законопроект о QR-кодах

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте носит рамочный характер. Так высказался о документе президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Путин назвал рамочным законопроект о QR-кодах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, прежде чем законопроект вступит в силу, он должен быть проработан, в том числе и на региональном уровне. Глава государства подчеркнул, что власти постараются не допустить никаких опрометчивых решений в его разработке.

«Регионам мы передали значительный объем полномочий на принятие окончательных решений. Я надеюсь, так мы и будем поступать», — сказал Путин.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

Госдума планирует рассмотреть законопроект об обязательном введении цифровых пропусков в конце декабря. Депутаты пока не определились с позицией по этому законопроекту. По данным источников РБК, власти примут решение о введении в стране QR-кодов исходя из уровня коллективного иммунитета в России.

Политика,Владимир Путин,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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