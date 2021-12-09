Путин назвал рамочным законопроект о QR-кодах

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте носит рамочный характер. Так высказался о документе президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

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По его словам, прежде чем законопроект вступит в силу, он должен быть проработан, в том числе и на региональном уровне. Глава государства подчеркнул, что власти постараются не допустить никаких опрометчивых решений в его разработке.

«Регионам мы передали значительный объем полномочий на принятие окончательных решений. Я надеюсь, так мы и будем поступать», — сказал Путин.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.