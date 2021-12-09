Путин заявил, что до введения QR-кодов на транспорте нужно убедиться в готовности системы

"Я согласен с вами в том, что перед тем, как принимать, скажем, ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет, посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся", - обратился глава государства к руководителю Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирине Боровой на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).