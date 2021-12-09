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23 минуты назад

Лукашенко назвали «вредителем»

Президента Белоруссии Александра Лукашенко назвали «вредителем» и угрозой для Европы. Такую характеристику лидеру дало американское издание Politico, которое обвинило Лукашенко в ведении «гибридной войны» против Евросоюза с помощью мигрантов.

Лукашенко назвали «вредителем»
Фото: ТАССТАСС

«Европе придётся либо найти способ иметь дело со своим последним диктатором, либо привыкнуть ещё к одному неудобному спарринг-партнёру прямо по соседству», — отметили в публикации.

Кроме преследований оппозиции Лукашенко обвинили в «угоне» рейса Ryanair, на борту которого находился оппозиционный активист, экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Также, по мнению издания, президент Белоруссии провоцирует Польшу и Литву.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов, которых не пропустили польские пограничники. 16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в солдат камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

После этого власти Белоруссии решили перенаправить собравшихся у границ мигрантов в логистический центр в Гродненской области, где беженцам предоставили еду и место для ночлега. Часть из них отправилась на родину.

Политика,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,ЕС,
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