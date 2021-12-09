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41 минуту назад

Делегация Белоруссии прибыла в Крым

В четверг, 9 декабря, в Крым прибыла делегация Белоруссии, в которую вошел член конституционной комиссии страны Александр Шпаковский. Об этом сообщает РИА Новости.

Делегация Белоруссии прибыла в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец рассказал агентству, что в состав делегации также вошли политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета партии «Союз» Сергей Лущ, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин и глава общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько.

«Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума», - рассказал Чегринец.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о визите в Крым. Лукашенко подчеркнул, эта поездка будет означать признание полуострова частью РФ.

Лукашенко отметил, что Крым «де-факто российский», а после референдума 2014 года «и де-юре стал российским».

Политика,Алексей Дзермант,Александр Шпаковский,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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