Российские коммунисты захотели искоренить безработицу с помощью Apple

Открытие производства американской компании Apple в России помогло бы бороться с безработицей в стране. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

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При этом депутат от КПРФ заявил, что выступает принципиально против работы заводов зарубежных компаний в России, поскольку он большой патриот своей страны, однако из-за тяжелой ситуации с безработицей «вынужден закрыть на это глаза».

«Пусть будет производство, пусть будут рабочие места, иначе у нас людям скоро вообще работать негде будет», — заявил Арефьев.

Он обвинил правительство в том, что оно не использует все имеющиеся возможности для создания рабочих мест.

Говоря конкретно о перспективах открытия заводов Apple в России, Арефьев отметил отсутствие законодательных препятствий для производства продукции американской компании.

«У нас все нормативные акты для этого подготовлены и, наверное, никаких препятствий для производства запасных частей и комплектующих изделий нет», — заявил депутат.

Вопрос в том, захотят ли этого предприятия, имеющие лицензию на производство iPhone, сказал коммунист.