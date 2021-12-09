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52 минуты назад

Российские коммунисты захотели использовать Apple для борьбы с безработицей

Открытие производства американской компании Apple в России помогло бы бороться с безработицей в стране. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Российские коммунисты захотели искоренить безработицу с помощью Apple
Фото: ReutersReuters

При этом депутат от КПРФ заявил, что выступает принципиально против работы заводов зарубежных компаний в России, поскольку он большой патриот своей страны, однако из-за тяжелой ситуации с безработицей «вынужден закрыть на это глаза».

«Пусть будет производство, пусть будут рабочие места, иначе у нас людям скоро вообще работать негде будет», — заявил Арефьев.

Он обвинил правительство в том, что оно не использует все имеющиеся возможности для создания рабочих мест.

Говоря конкретно о перспективах открытия заводов Apple в России, Арефьев отметил отсутствие законодательных препятствий для производства продукции американской компании.

«У нас все нормативные акты для этого подготовлены и, наверное, никаких препятствий для производства запасных частей и комплектующих изделий нет», — заявил депутат.

Вопрос в том, захотят ли этого предприятия, имеющие лицензию на производство iPhone, сказал коммунист.

9 декабря стало известно, что Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone и iPad на заводах партнеров в Азии из-за нехватки комплектующих. Многие рабочие не вышли на традиционную сверхурочную работу в октябре, хотя обычно в это время китайские фабрики переходят на круглосуточный режим работы, чтобы нарастить производство перед рождественскими праздниками.

Политика,Наука и техника,Николай Арефьев,КПРФ,Госдума,Apple,Радиостанция "Говорит Москва",
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