РФ оценила слова сенатора Уикера о применении ядерного оружия

Российское посольство в США прокомментировало заявление американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России, если ситуация с Украиной обострится. Дипломаты назвали его слова непродуманными и безответственными. Об этом пишут РИА Новости.
Как пишет издание, ранее Уикер в интервью телеканалу Fox News рекомендовал президенту США Джо Байдену применить по России ядерный удар, если обстановка на Украине обострится. В дипмиссии посоветовали авторам подобных высказываний обратить внимание на совместное заявления президентов России и США от 16 июня 2021 года. В нем говорится, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.
В дипмиссии подчеркнули, что работнику американского законодательного органа «не подобает шутить с ядерным оружием».
Украина, США и ряд западных стран в последнее время обеспокоены «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Они предполагают, что РФ планирует начать вторжение. Москва неоднократно опровергала все подобные обвинения и заявляла, что ни на кого не собирается нападать. Власти РФ уверены, что все обвинения НАТО использует как предлог, чтобы разместить вблизи российских границ больше военной техники.