РФ оценила слова сенатора Уикера о применении ядерного оружия

Российское посольство в США прокомментировало заявление американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России, если ситуация с Украиной обострится. Дипломаты назвали его слова непродуманными и безответственными. Об этом пишут РИА Новости.

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Как пишет издание, ранее Уикер в интервью телеканалу Fox News рекомендовал президенту США Джо Байдену применить по России ядерный удар, если обстановка на Украине обострится. В дипмиссии посоветовали авторам подобных высказываний обратить внимание на совместное заявления президентов России и США от 16 июня 2021 года. В нем говорится, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

В дипмиссии подчеркнули, что работнику американского законодательного органа «не подобает шутить с ядерным оружием».