Полицейские попросили дать им доступ к банковской тайне

МВД России намеревается установить единый механизм получения банковской информации по судебному решению для доследственных проверок. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Андрей Курносенко, пишет ТАСС.

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Он рассказал, что для следствия бывает проблематично получить нужные сведения, которые считаются банковской тайной или защищены кредитными организациями. Неоднозначность толкования закона «О банках и банковской деятельности» часто приводит к отказам предоставления необходимой для расследования информации. Поэтому ГУЭБиПК МВД России предлагает новый законопроект, который позволит следователям получить сведения в кредитных организациях исключительно по судебному решению, пояснил Курносенко.

Он также пояснил, что чаще всего факт вывода денег за границу выясняется в процессе расследования уголовных дел о хищении активов банков. В настоящий момент МВД привлекают к делу уже после того, как банк теряет лицензию на осуществление банковской деятельности. К этому времени активы уже украдены, документация уничтожена, а злоумышленники скрылись. Новый законопроект сможет решить и эту проблему.