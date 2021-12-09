Полицейские попросили дать им доступ к банковской тайне

МВД России намеревается установить единый механизм получения банковской информации по судебному решению для доследственных проверок. Об этом сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Андрей Курносенко, пишет ТАСС.
Он рассказал, что для следствия бывает проблематично получить нужные сведения, которые считаются банковской тайной или защищены кредитными организациями. Неоднозначность толкования закона «О банках и банковской деятельности» часто приводит к отказам предоставления необходимой для расследования информации. Поэтому ГУЭБиПК МВД России предлагает новый законопроект, который позволит следователям получить сведения в кредитных организациях исключительно по судебному решению, пояснил Курносенко.
Он также пояснил, что чаще всего факт вывода денег за границу выясняется в процессе расследования уголовных дел о хищении активов банков. В настоящий момент МВД привлекают к делу уже после того, как банк теряет лицензию на осуществление банковской деятельности. К этому времени активы уже украдены, документация уничтожена, а злоумышленники скрылись. Новый законопроект сможет решить и эту проблему.
Кроме того в перечень оперативно-разыскных мероприятий будет включено исследование компьютерной информации. Это позволит следователям оперативно фиксировать следы преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.