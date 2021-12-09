Киев отказался дезавуировать заявления главкома ВСУ об открытии огня

Представители Киева обязаны официально дезавуировать заявления руководства вооруженных сил Украины о возможности возобновления огня в Донбассе. Об этом заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов, пишут РИА Новости.
По его словам, представители Украины официально так и не выразили неодобрение касательно заявлений командующего операцией в Донбассе Александра Павлюка и главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного. Они сообщили, что украинские военные могут открывать огонь по собственному усмотрению.
Грызлов рассказал, что Киев отказывается согласовывать с самопровозглашенными ДНР и ЛНР особенности будущего статуса Донбасса. Он пояснил, что Минск будет отказываться от обсуждений с Луганском и Донецком в течение семи лет за нарушение прямых предписаний Минских соглашений. Грызлов отметил, что основная причина отсутствия прогресса в урегулировании конфликта — «недостижение соответствующих договоренностей».
Он заключил, что Украина пока не собирается вернуться к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации перестрелок в Донбассе.
Ранее в Донбассе вступили в силу новые меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.