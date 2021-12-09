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29 минут назад

Путин оценил санкции США против МФТИ

Вашингтон под предлогом своей безопасности хочет сдержать развитие России. Это подлинная причина санкций, введенных против МФТИ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых в Сочи, пишут РИА Новости.

Путин оценил санкции США против МФТИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский лидер отметил, что МФТИ ничем не угрожает безопасности США, заявления об этом «полная чушь». Объяснение этому может быть одно — желание сдержать развитие России, уверен Путин.

Глава государства указал, что в середине 90-х годов Россия всем нравилась — в те времена ей «присылали картошку по линии гуманитарной помощи». Он отметил, что многие делали это искренне, и за это стоит проявить благодарность. Однако как только страна начала справляться с трудностями и развиваться дальше, то стала конкурентом во многих сферах — в науке, в производстве, в энергетике и на политической арене. И ситуация быстро изменилась, подчеркнул Путин.

США в конце ноября ввели против МФТИ экспортные ограничения. Американский Минторг сообщил, что санкции связаны с тем, что институт «производит продукцию военного назначения». В МФТИ удивились этому обвинению и выразили надежду, что ограничения никак не повлияют на академические коллаборации с американскими университетами и научными институтами.

Политика,Санкции,Безопасность,Санкции США,Владимир Путин,РИА Новости,
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