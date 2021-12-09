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33 минуты назад

Минтранс выступил за ужесточение наказания за задержки рейсов

Минтранс поддержал предложение Генпрокуратуры по ужесточению санкций в отношении авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах. Инициатива появилась из-за роста числа задержек в этом году, в большинстве случаев авиакомпании нарушали права клиентов. Об этом пишут «Известия».

Минтранс выступил за ужесточение наказания за задержки рейсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в настоящий момент специалисты разрабатывают новую редакцию КоАП, в которой будет предусмотрена ответственность компаний за нарушения правил перевозки багажа, ручной клади, грузов и пассажиров. В Генеральной прокуратуре заявили, что в этом году число задержек рейсов возросло, были зафиксированы случаи нарушения прав клиентов.

Реализация новой инициативы спровоцирует скачок цен на туры и авиабилеты, поэтому в конечном итоге пострадает именно потребитель. Как отметили юристы, пассажиры не выиграют от ужесточения санкция за задержки рейсов, так как административный штраф авиакомпании должны будут выплатить государству.

Как говорится в документе, которое есть в распоряжении «Известий», юридические лица в случае нарушений должны будут выплатить штраф до 100 рублей. За грубое нарушение — штраф в 200 тысяч рубле. Также деятельность авиакомпании могут приостановить на срок до 90 суток.

Политика,Минтранс РФ,Генпрокуратура РФ,газета "Известия",
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