Минтранс выступил за ужесточение наказания за задержки рейсов

Минтранс поддержал предложение Генпрокуратуры по ужесточению санкций в отношении авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах. Инициатива появилась из-за роста числа задержек в этом году, в большинстве случаев авиакомпании нарушали права клиентов. Об этом пишут «Известия».

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По информации издания, в настоящий момент специалисты разрабатывают новую редакцию КоАП, в которой будет предусмотрена ответственность компаний за нарушения правил перевозки багажа, ручной клади, грузов и пассажиров. В Генеральной прокуратуре заявили, что в этом году число задержек рейсов возросло, были зафиксированы случаи нарушения прав клиентов.

Реализация новой инициативы спровоцирует скачок цен на туры и авиабилеты, поэтому в конечном итоге пострадает именно потребитель. Как отметили юристы, пассажиры не выиграют от ужесточения санкция за задержки рейсов, так как административный штраф авиакомпании должны будут выплатить государству.