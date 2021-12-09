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17 минут назад

Путин описал характер народа России

Президент России Владимир Путин описал характер народа, который, по его словам, помогал противостоять всем, кто посягал на земли страны. Он заявил об этом в видеообращении по случаю Дня Героев Отечества, его цитирует ТАСС.

Путин описал характер народа России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент подчеркнул, что этот праздник неразрывно связан с историей страны, знаменует подвиги предков, и современников, всех, «кто своими поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине».

Он отметил, что героизм, доблесть и мужество великих граждан Отечества отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал санкции против Москвы попыткой Запада «заработать очки» с помощью антироссийского настроя. Президент отметил, что санкции принимаются без всяких внешних причин.

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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