Путин описал характер народа России

Президент России Владимир Путин описал характер народа, который, по его словам, помогал противостоять всем, кто посягал на земли страны. Он заявил об этом в видеообращении по случаю Дня Героев Отечества, его цитирует ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Президент подчеркнул, что этот праздник неразрывно связан с историей страны, знаменует подвиги предков, и современников, всех, «кто своими поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине».

Он отметил, что героизм, доблесть и мужество великих граждан Отечества отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — сказал Путин.