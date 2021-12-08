Путин нашел способ ответить на санкции Запада

«Как можно отвечать (на санкции Запада)? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет», - заявил Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, его слова приводит РИА «Новости» .

Он отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов в мире, но большая часть оборудования в нефтедобывающей отрасли приобретается за рубежом. Россия могла начать самостоятельно производить оборудование, но не занималась этим, потому что «нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня», подчеркнул глава государства.