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41 минуту назад

Путин нашел способ ответить на санкции Запада

Президент России Владимир Путин назвал глобальный способ ответить на санкции Запада.

Путин нашел способ ответить на санкции Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как можно отвечать (на санкции Запада)? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет», - заявил Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, его слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов в мире, но большая часть оборудования в нефтедобывающей отрасли приобретается за рубежом. Россия могла начать самостоятельно производить оборудование, но не занималась этим, потому что «нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня», подчеркнул глава государства.

«Боятся конкуренции»: Путин объяснил, почему Запад вводит санкции против России

Путин выразил уверенность, что санкции США являются попыткой сдержать развитие России, так как западные страны стали бояться конкуренции.

«Складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого тупика», - подчеркнул президент России.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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